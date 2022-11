Canada ṣíde ètò láti fààyè gba ọmọ Nàìjíríà 1.45 Mílíọ̀nù, àtàwọn míì lọ́dún 2025

ìṣẹ́jú 9 sẹ́yìn

Ìjọba Canada ti kede eto rẹ lati ṣi ọna fun eeyan to le ni mílíọ̀nù kan (1.45m) lati orílẹ̀èdè Naijiria àtàwọn orílẹ̀èdè míì lagbaye lati le wa orílẹ̀èdè wọn lọdun 2025. Gẹgẹ bo ṣe wa ni àkọsílẹ̀ àkànṣe eto irina ọdun 2023 si 2025 ni Canada eyi to jade lọjọ Isegun, ẹkùn Ariwa (North America) si gba eyi tọwọ tẹsẹ lati lè ran awọn olokoowo lọwọ lati ri oṣiṣẹ.

Minisita orílẹ̀èdè Canada lori eto irina, ọrọ atipo àti didi ọmọ onilẹ, Sean Fraser sọ pe ilana yii yoo fa ojú awọn to ni iṣẹ́ ọwọ mọra láwọn ẹ̀ka bii ìlera, ipese ati imọ ẹ̀rọ. "Lọdun to kọja, ìjọba Canada gba ajoji to le ni 405,000 wọle, eleyii lo pọ ju ti a ti gba ri laarin ọdun kan. Ìjọba n tesiwaju ninu eleyii nigba ṣíṣe eto sísọ eeyan 465,000 di ọmọ onilu lọdun 2023, 485,000 lọdun 2024 ati 500,000 ni ọdun 2025.