Dẹ́rẹ́bà tí àwọn aráàlú ṣekúpa nípínlẹ̀ Ondo, kí n ṣe 'Ọmọ Yahoo' - Iléeṣẹ́ Ọlọ́pàá

ìṣẹ́jú 51 sẹ́yìn

Ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ Ondo ti sọrọ sita lori dẹrẹba ọkọ ayọkẹlẹ, ti awọn eeyan kan pe ni Ọmọ Yahoo,ẹni ti ọrukọ rẹ n jẹ, Olorunfemi Tope, ọmọ ọdun marundilogoji, ẹni to padanu ẹmi rẹ lasiko ti awọn araalu kọlu lẹyin to fi ọkọ ayọkẹlẹ rẹ sekupa awọn eeyan meji niluu Akure.

Botilẹ jẹ p eeyan mẹrin ni awọn to fi ọrọ lede lori ayelujara sọ wi pe wọn ku nibi iṣẹlẹ naa to waye lọjọ Aje, ọjọ kẹwaa, oṣu kẹrin ọdun 2023.

Agbẹnusọ ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ Ondo, Funmilayo Odunlami, ninu atẹjade to fi ransẹ si awọn akọroyin fidi isẹlẹ naa mulẹ, to si ni eeyan meji nikan ni awọn mọ to jẹ Ọlọrun nibi ijamba ọkọ naa, ti awọn to farapa si ti wa ni ile wosan fun itọju.