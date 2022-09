Àjọ tó ń ri sí ìwà jẹgúdújẹrá (ICPC) kẹ́fín N450bílíọ̀nù tí wọ́n ná lọ́nà àìtọ́ nínú àbá ìṣúná

Ajọ to n gbogun ti iwa jegudujera ni Naijiria, ICPC ti kede pe awọn aisedeede wa ninu isuna ọdun 2021 ati 2022 ni owo to to bilionu irinwo naira (400bn) ni wọn fikun awọn ẹto isuna ọdun naa.