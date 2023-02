‘Ìwádìí wa ti tú àṣírí Ọ́ọ́físà tó yìnbọn bá Bolanle Raheem’

Igbẹjọ ọfisa Ọlọpaa Vandi Drambi tẹsiwaju lonii nile ẹjọ gẹgẹ bi ọlọpaa meji mii ṣe farahan ni ile ẹjọ lati wa jẹri nipa ohun to ṣẹlẹ lọjọ Keresimesi ti ọdun 2022 nigba ti ọta ibọn jade to si ba agbẹjọrọ Bolanle Raheem ni ipinlẹ Eko.

Ọfisa Drambi n foju wina ofin lọwọlọwọ nile ẹjọ giga ti ipinlẹ Eko to wa ni gbagede TBS latari ẹsun pe o yinbọn pa agbẹjọro ọhun.

Insipẹkitọ Olagunju Olatunji ni ẹlẹrii keji nile ẹjọ lonii. O sọ fun ile ẹjọ pe oun ni ọlọpaa to n tọpinpin ẹsun naa ki wọn tilẹ to gbe e lọ siwaju ẹka to n ṣewadii, SCID.