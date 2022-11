Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Dókítà, àtàwọn òṣìṣẹ́ wá kọ̀wé fipò sílẹ̀ láti ‘Japa’ lọ sí ìlú Òyìnbó - UCH Ibadan

Adari agba fun ile iwosan ikọṣẹ imọ iṣegun Oyinbo ni fasiti ilẹ Ibadan, UCH, Ọjọgbọn Abiodun Otegbayo ti pe fun igbesẹ lati wa ojutuu si gbogbo idiwọ to n koju igbanisiṣẹ awọn oṣisẹ tuntun si awọn aye to ṣofo nipasẹ ọgọrọ awọn oṣisẹ eto ilera to n rin irinajo lọ si oke okun.