Àwọn ọ̀dọ́ dáná sun ìjọ CCC lẹ́yìn tí alágbàṣe jábọ́ sínú sọ́kàwee l'Eko

3 Òkùdu 2023

Awọn ọ̀dọ́ ti inu n bi dana sun ìjọ Celestial kan to wa ni Badore, Ajah nipinlẹ Eko.

Àwọn ti iṣẹlẹ naa ṣojú wọn sọ pé ni nnkan bi aago kan òru, ni ọmọ ìjọ naa to n ṣe amojuto bi Dogo ṣe n ṣiṣẹ́ rẹ, ṣe akiyesi pe oun ko ri i mọ.

Àwọn iroyin kan ti ẹ sọ pe wọn ti gé awọn ẹ̀yà ara rẹ kan ki wọn o to gbe oku rẹ jade.

Iroyin yii lo bi àwọn ọ̀dọ́ to jẹ ẹ̀yà kan naa pẹlu Dogo nínú, ti wọn fi dana sun ile ijọsin naa.

Kini awon alase ijo CCC sọ?

Wọn sọ ninu atẹjade naa ti oludari ikede, Sup. Evangelist Kayode Ajala fi sita pe, lootọ ni awọn alaṣẹ ìjọ Cele ti iṣẹlẹ ti waye, gba Dogo lati kó sọkawe to kún.

" Ẹsẹ̀ rẹ ló yọ̀ to fi jabọ sinu sọkawe to n ko. Ni kia si ni olùsọ Agutan to n mojuto, gbiyanju lati fa a jáde, àmọ́ oun naa ko si inu sọkawe.