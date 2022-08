Wo bí òfin 'car park' tuntun tó bẹ̀rẹ̀ ní Eko ṣe kàn ọ́

Ijọba ipinlẹ Eko ti bẹ̀rẹ̀ si ni gba owo ori lori awọn ọkọ tí wọn ba gbe kalẹ si ẹyin odi ile tabi ileeṣẹ nipinlẹ naa. Ẹyin odi naa ti wọn n pe ni 'set back' ni alaafo ilẹ̀ to gbọ́dọ̀ wa laarin ile ati oju ọna. Ọjọ diẹ sẹ́yìn ni awuyewuye kan waye lori ayelujara, nigba ti lẹta kan jáde sori ayelujara, ninu eyi ti ajọ LASPA fí n beere fun ẹgbẹrun lọ́nà ọgọrin Naira lori aye igbọkọsi kọọkan fun ọdun kan, lọwọ ileeṣẹ oúnjẹ kan. Lẹta naa sọ pe owo ori naa wa fun awọn aye igbọkọsi to wa nita ile oúnjẹ naa. Ọgbẹni Adebisi Adelabu to jẹ oludari ajọ LASPA, ṣalaye lẹyin awuyewuye naa pe owo ori tuntun naa ko kan awọn ọkọ tí wọn ba gbe kalẹ si inu ọgbà ile tabi ileeṣẹ.