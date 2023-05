Ọmọ ológun yìnbọn pa mínístà kan, ló bá tún gbẹ̀mí ara rẹ̀

Ọmọ ogun Orilẹede Uganda kan ti yinbon pa ọga rẹ to tun jẹ minisita,eyi ti oun ṣọ paa.

Ọgagu fẹyinti Charles Okello Engola to jẹ minisita fun iṣẹ,ninu ile rẹ ni Kyanja.

Ko si aridaju boya ariyanjiyan wa laarin ọmọ ologun naa ati Ọgagun Engola ko to doju ibọn kọ ara rẹ,awọn ti ọrọ ọhun soju wọn ni ọmọ iṣẹ ologun naa ti ṣaaju rin inu ọgba ile ọhun kaa ko to beeresi ni yinbon soke.

Afurasi oun na tun yinbọn mo ọga ẹsọ alabo to n sọ minisita oun L.t Ronald Otim saaju ko to sare wo inu ọja to si yinbọ pa ara rẹ .