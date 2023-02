Kíló fa rògbòdìyàn tó gbẹ̀mí àwọn eèyàn lẹ́yìn àbẹ̀wò Makinde ní Igangan?

Iroyin fi idi rẹ mulẹ wi pe laarin awọn eeyan ilu ati awọn oṣiṣẹ ajọ to n ṣe akoso igbokegbodo ọkọ n'ipinlẹ Ọyọ 'Park Management System (PMS)' to n bẹ labẹ akoso Alhaji Lamidi Mukaila ti ọpọ eeyan mọ si 'Auxiliary' ni wahala ti bẹ silẹ lẹyin ti Makinde kuro ni ilu naa.

Lara awọn eeyan ilu naa ti ọrọ yii kan ni iroyin sọ wi pe wọn jẹ aṣoju ẹgbẹ to n pe fun idasilẹ orilẹede Yoruba, iyẹn 'Yoruba Nation'.

Botilẹ jẹ wi pe kosi ẹni to ri alaye ṣe nipato lori ohun to ṣe okunfa wahala naa, ohun ti iroyin fi idi rẹ mulẹ ni wi pe aṣoju 'Yoruba Nation' kan ni wọn kọkọ ṣe iku pa ki o to di pe awọn alatilẹyin rẹ naa gbẹsan lara awọn oṣiṣẹ PMS.