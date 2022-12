Women Anger: Ṣé ìbínú àwọn obìnrin máa burú si ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́?

Kí ló fa kí ìbínú obìnrin burú ju ti ọkùnrin lọ láti ọdún 2017?

wákàtí kan sẹ́yìn

Gẹgẹ bi isẹda awọn obinrin, onisuuru ati onifarada ni ọpọ eeyan mọ wọn si sugbọn awọn isẹlẹ to n tọwọ awọn obinrin waye lẹnu lọọlọ yii n kọ ni lominu.

Koda, awọn obinrin jakejado agbaye ti n jade lati fi ẹhonu wọn han lawujọ nipa awọn ohun to tako ilọsiwaju wọn.

"Ijakulẹ, irẹwẹsi ọkan ati aisi igbẹkẹle lo n fa ibinu ọpọ obinrin"

Ọpọ awọn obinrin to ba n binu yii ni ibinu wn maa n gba to ogun isẹju tabi ju bẹẹ lọ, ki inu wọn to rọ.