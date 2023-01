Ọkọ̀ òfúrufú tó kó èèyàn 72 já lulẹ̀ ní Nepal, ọ̀pọ̀ ẹ̀mí ṣòfò

ìṣẹ́jú 44 sẹ́yìn

Ọkọ ofurufu naa, to jẹ ti ileeṣẹ Yeti Airlines gbera lati Kathmandu si ilu Pokhara ti ọpọ awọn arinrinajo afẹ maa n wa ko to ja lulẹ, to si lana.