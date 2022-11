Èèyàn kan jóná kọjá mímọ̀ lẹ́yìn tí iná sọ lára ‘generator’ ní Victoria Island, Eko

wákàtí kan sẹ́yìn

O kere tan, eeyan kan ti jade laye lẹyin ina kan to ṣẹyọ lagbegbe Adeola Odeku, ni Victoria Isaland, niluu Eko.

Iroyin ni ọpọ eeyan lo farapa nibi ijamba ina naa to waye niwaju ile iṣẹ ifowapamo Providus Bank ni owurọ ọjọ iṣegun.

Gẹgẹ bii ohun ti oṣoju mi koro naa sọ, oku eeyan meji si wa labẹ tanki epo to fa ina ọhun, ti wọn ti jona raurau.

Bawo ni ina naa ṣe ṣẹyọ?

Ninu atẹjade kan ti adari ileeṣẹ naa, Adeseye Magaret fi ṣọwọ si awọn akọroyin, o ni ẹka ileeṣẹ naa to wa ni Oba Oniru lo pana rẹ.

“Ina to sọ lara ẹrọ generator naa to wa ninu ọgba ile ifowopamọ kan tun ran ọkọ ayọkẹlẹ Toyota Saloon ti ileeṣẹ ọlọpaa Rapid Respond Squad ti ilu Eko to wa niwaju ile ifowopamọ naa.