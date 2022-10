Ẹbí fi mí ṣe ẹlẹ́yà torí mo yan iṣẹ́ télọ̀ láàyò sí ẹ̀kọ́ ìwé

wákàtí kan sẹ́yìn

Celebrity Taylor: Iléẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ni mo ti kọ́ṣẹ́ Télọ̀, mò ń ránsọ fún Tope Alabi, Uche Jumbo, Nice ...

Obinrin kan, Ruth Olajide ree to nifẹ si isẹ asọ riran lati kekere, nigba to wa nile ẹkọ alakọbẹrẹ, to si bẹrẹ si foju si isẹ naa.