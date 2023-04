EFCC kó òṣìṣẹ́ 100 ránṣẹ́ s'bi àtúndì ìbò ní Kano, Katsina, Jigawa láti dènà dìbò ko sebẹ̀

Ọgọrun ọtẹlẹmuyẹ ni ajọ to n gbogun ti iwa ijẹkujẹ to n tigi boju iṣuna ni Naijiria, EFCC ko ranṣẹ sibi eto idibo atundi to n waye ni ipinlẹ Kano, Katsina ati Jigawa lọjọ Satide.