Pa Taiwo Akinkunmi tó ṣe Àsìá Nàìjíríà dágbére fáyé!

Oríṣun àwòrán, OTHERS

ìṣẹ́jú 50 sẹ́yìn

Iroyin ti jade wipe Alagba Taiwo Akinkunmi (O.F.R), arakunrin to ṣe ọṣọ asia orilẹede Naijiria ti jade laye.

O kọ wipe: “Ajo laye lotitọ; Mo lee sọ dajudaju wipe o gbe igbe aye to laami laaka.

Oríṣun àwòrán, OTHERS

Ohun to yẹ koo mọ nipa Pa Taiwo Akinkunmi

Lẹyin ọdun diẹ to ṣiṣẹ lo rinrinajo lọ si oke okun lati lọ kọ ẹkọ gẹgẹ bi amoju ẹrọ eto ọgbin ni Norway Technical College.

Lọ́dun 1958, lasiko to ṣi wa nilu Oyinbo, Akinkunmi ri ipolowo kan ninu iwe iroyin ninu eyi ti wọn ti n pe fun ṣiṣe ọṣọ asia orilẹede Naijiria latari eto gbigba ominira ti orilẹede naa fẹ ṣe latọwọ ijọba ilẹ Britain.

Lọgan lo bẹrẹ iṣẹ lori ohun ti oun naa fẹ fi ṣọwọ eleyi ti wọn si mu gẹgẹ bi eyi to dara ju ninu nnkan bii ẹgbẹrun meji oriṣiriṣi ti awọn eeyan fi ṣọwọ.

Bawo ni Asia Akinkunmi ṣe gbegba oroke ninu eeyan 2000?

Oríṣun àwòrán, OTHERS

Iru asia to wa nilẹ tẹlẹ jẹ eyi to ni awọ funfun gbawuya pẹlu ila tẹẹrẹ alawọ ewe meji lẹgbẹgbẹ rẹ, ami oorun pupa pẹlu itansan oorun to n han lara awọ funfun naa.