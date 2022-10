Nnamdi Kanu yóò ṣì wà ní àhámọ́ DSS – Ilé ẹjọ́ Kòtẹ́milọ́rùn

Oríṣun àwòrán, OTHERS

wákàtí 6 sẹ́yìn

Ile ẹjọ Kotẹmilọrun ti paṣẹ ni ọjọ Ẹti lati da are fun ẹjọ kotẹmilọrun ti ijọba apapọ Naijiria pe lodi si idajọ ile ẹjọ giga to dá adari ikọ IPOB, Nnamdi Kanu lare ni ọjọ Kẹtala Oṣu Kẹwa.

Ki ni idajọ yii tumọ si fun Kanu?

Ni ọjọ Kẹtala Oṣu Kẹwa ni ile ẹjọ Kotẹmilọrun dajọ pe Kanu ko jbi ẹsun ti ijọba apapọ fi kan an nile ẹjọ̀ giga to wa ni Abuja lori awọn ẹsun to nii ṣe pẹlu dida alafia ilu ru ati igbesunmọmi.