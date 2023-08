Ènìyàn mẹ́jọ́ kú níbí ìsẹ̀lẹ̀ òrùlé mọ́ṣálásí tó wọ́ lulẹ̀

ìṣẹ́jú 5 sẹ́yìn

Iwadii ti bẹrẹ lori ohun to fa iṣẹlẹ orule to wọ naa, amọ Emir sọ fun awọn oniroyin pe lati Ọjọbọ ni ẹgbẹ kan lati ogiri naa ti la, ki iṣẹlẹ orule to wo naa to waye.