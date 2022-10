Àwọn 'sisitá' tó ń ṣòwò igbó múra sí àdúrà torí àìtà ọjà

$1m làwọn ‘sisitá onígbó’ ń pa lọ́dún àwọ́n àìtà ọjà ló fa ìpàdé àdúrà

Amọ bi eeyan ba de ọkan ninu ile tawọn sista to wa ninu apilẹkọ yii n gbe, ko fẹ ẹ si ohun to mu ile naa yatọ si awọn ile mii layika rẹ.

Orukọ ijọ awọn sista yi ni ''Sister of the Valley'' tawọn eeyan mọ si apejẹ orukọ ''awọn sista onigbo''

Ko si nkankan to tọka si pe awọn sistaonigbo yii ni nkan ṣe pẹlu igbo, bi eeyan ba ri wọn.

Labẹ akoso olori wọn, Sister Kate, awọn obinrin yi jẹ ọmọ ijọ to pe ara wọn ni oluwosan ati ajafẹtọ obinrin.

Ẹsin awọn sista onigbo yatọ si awọn eleyi taa mọ

'Sister Kate to jẹ olori wọn sọ pe ''Mo yan ẹka to ṣe pe nkan ko ṣe deede pẹlu rẹ''

Ohun to n mẹnu ba si ni bi ofin ipinlẹ California ti ṣe lawọn abala to ta koko, lori ọrọ ẹka to n pese igbo.