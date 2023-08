Ìjọba Ondo yóò bọ́ ìdílé mílíọ̀nù kan nítorí wàhálà ‘Subsidy’

ìṣẹ́jú 24 sẹ́yìn

Alaga igbimọ to n ṣakoso mimu idẹrun ba ara ilu lori inira ti ọwọn gogo epo bẹntiroolu ko ba wọn ni ipinlẹ naa, Wale Akinteriwa, ni ijọba ipinlẹ Ondo ti ya owo to to biliọnu meje naira sọtọ lati ṣe oniruuru eto ti yoo d’ẹrin p’ẹrẹkẹ awọn olugbe ipinlẹ naa.