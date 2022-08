Àwọn jàndùkú da ìfinijoyè Baálẹ̀, Mógàjí rú ní Ibadan, Olubadan faraya!

Ohun ti o ṣẹlẹ buru jai , o ti ni loju – Olubadan

Ọba ni ohun to ṣẹlẹ naa buru jai to si tini ni oju nitori awọn eniyan naa ko bu ọla fun ori ade to wa ni ori ijoko to fi mọ awọn oloye nla nla ni ilu Ibadan.