A ti na owó tó tó mílíọ̀nù mẹ́wàá Náírà lórí àìlera àwọn ọmọ ẹgbẹ́ TAMPAN - Mr Latin

wákàtí kan sẹ́yìn

Ninu ifọrọwerọ kan to kopa ninu rẹ, Mr Latin ni o ti to miliọnu mẹwaa naira ti ẹgbẹ ti na lori ilera awọn ẹgbẹ lati igba to ti di Aarẹ ẹgbẹ TAMPAN.