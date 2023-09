A ó tiraka láti pèsè 20,000 mẹ́gáwáàtì iná mọ̀nàmọ́ná títí ọdún 2026 – Ìjọba àpapọ̀

Minisita fun ohun amuṣagbara, Adebayo Adelabu ti sọ pe ijọba apapọ ti bẹrẹ iṣẹ lati ri pe ohun pese ẹgbẹrun lọna ogun mẹgawaati ina mọnamọna ko to di ọdun 2026.

Adelabu lo sọ ọrọ naa niluu Osogbo lasiko abẹwo rẹ si ẹka ileeṣẹ apinaka Transmission Company of Nigeria (TCN).

Ninu ọrọ rẹ, o ni erongba ileeṣẹ ti oun n ṣakoso rẹ ni lati ṣe afikun iye ina ti Naijiria n pese, ati eyii to n pi ka fun awọn araalu.

Minisita naa wa kilọ fun oṣiṣẹ eyikeyi to ba n ṣiṣẹ lati dena afojusun ijọba naa pe yoo jẹ iyan rẹ niṣu.

O fi kun pe ijọba ti gbe igbimọ kan kalẹ ti yoo ṣe iwadii ohun to ṣokunfa ina to ṣẹyọ ni ni ibudo apinaka, TCN, to wa niluu Birnin Kebbi.