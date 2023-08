Ìjọba àpapọ buwọ́lu N5bn gẹ́gẹ́ bí ìrànwọ́ “palliative” fún ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan àti Abuja

Ijọba apapọ orilẹede Naijiria ti buwọlu iye owo biliọnu marun naira fun ipinlẹ kọọkan lorilẹede Naijiria to fi mọ olu ilu orilẹede yii iyẹn ilu Abuja.

Lafikun si ọrọ owo yii, Zulum ṣalaye pe ijọba apapọ tun ṣe agbekalẹ apo irẹsi to kun ọkọ akẹru marun fun gbogbo awọn gomina ipinlẹ mẹrindinlogoji.

Bakan naa, wọn ti gbe igbimọ kan silẹ laarin awọn gomina lati ṣamojuto biba ẹgbẹ awọn oṣiṣẹ, NLC sọrọ lori igbesẹ tuntun yii eyi to waye latari yiyọ owo iranwọ ori epo bẹntiroo kuro eyi to ti n pa awọn ọmọ Naijiria lara lati ọjọ ti ijọba ti yọ ọ.

Yatọ fun iṣoro ọrọ aje to n koju orilẹede Naijria lasiko ti ọrọ yiyọ owo iranwo epo bẹntiroo ṣẹlẹ, igbimọ alaṣẹ to n ri si ọrọ aje tun ṣe ijiroro lori ipenija abo paapaa awọn ikọlu to waye laipẹ yii ni iha Ariwa orilẹede.