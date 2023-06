Nínú ibojì òkú yìí làwa ti ń jẹun, sùn, ṣiṣẹ́, ẹ ṣàánú wa torí ...

Ni aarin gbungbun iboji oku nla to wa ni ilu yii, o ni awọn gende ọkunrin kan ti wọn ti fi aye wọn ji fun ṣiṣe iṣẹ nibẹ.

Awọn ọkunrin yii to bii mẹtadinlogun ti wọn si maa n gbẹ ilẹ ibi itẹ, awọn kan naa lo maa n ba awọn eeyan sin oku bẹẹ si ni awọn ni wọn n gba ilẹ, ṣe itọju iboji okun Tundun Wada to wa ni ipinlẹ Kaduna lati ọpọlọpọ ọdun sẹyin.

Abdulwahid Abdulsalam to jẹ ẹni ọdun mẹtadinlọgọta jẹ ọkan lara wọn, o si sọ fun BBC pe oun ti ṣiṣẹ fun ọdun mẹẹdọgbọn bayii ti inu iboji oku si ti di ile oun.

Abdulwahid ni ago meje abọ owurọ loun maa n fi ile oun silẹ lojoojumọ lati lọ bẹrẹ iṣẹ titi di alẹ si oun yoo to pada sile.

“Nigba miran, lẹyin isinku, a o kan ṣi fila ori wa lati fi tọrọ agbe lọwọ awọn to wa lati sin oku lara eyi si la ti n fi bọ ara wa ati idile wa.”

“Mo n fi iṣẹ mi yii kọ awọn ọmọ mi nipa ile aye”

Akẹgbẹ rẹ to tun jẹ ọga fun un lẹnu iṣẹ, Abdulaziz Ibrahim bẹrẹ iṣẹ yii ni ọdun mọkanlolọgbọn sẹyin o si sọrọ pe bi oun ṣe fi aye oun ji fun iṣẹ naa mu ki o wu oun bi ikankan ninu awọn mọ oun yoo ba le tọ ipasẹ oun.

“Inu mi yoo dun ki ọkan lara awọn ọmọ mi to ba fẹ ko ṣe iṣẹ yi toripe ohun to dara ni fun igbẹyin wọn”.

“nibi ni awọn naa ti ṣiṣẹ ki wọn to ku koda baba mi gan maa n wa ṣiṣẹ lasiko to ni ijamba kan lẹnu ibode ibi eyi to ja si iku rẹ.”