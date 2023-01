Wo ọmọdékùnrin tó jí bàbá rẹ̀ gbé, gba owó ìtúsílẹ̀ N2.5m lọ́wọ́ rẹ̀ kí wọ́n tó túu sílẹ̀

O ni bi ọrọ ẹni to n wa owo lọ to pade iyi lọna lọrọ mimu ọmọde to ji baba rẹ gbe naa ṣe jẹ fawọn ọlọpaa nitori pe lasiko ti awọn ọlọpaa ikọ to n gbogun ti ijinigbe nileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ naa n tọ pinpin awọn ajinigbe miran lọ ni wọn ṣe kongẹ ọmọdekunrin naa.