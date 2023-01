Ìyá-ìyàwó kọ ọkọ sílẹ̀ láti fẹ́ ọkọ-ọmọ rẹ̀ ni ariwo bá ta

ìṣẹ́jú 14 sẹ́yìn

Loootọ, a maa n gbọ orisirisi iroyin lojoojumọ sugbọn pẹlu gbogbo iriri mi nidi isẹ yii, iroyin yii kamilaya pupọ.- Ọga Hisbah

Oríṣun àwòrán, Others

Awọn mọlẹbi kan nipinlẹ Kano ti fi igbeta lẹyin ti iya kan to jẹ ara mọlẹbi naa kọ ọkọ rẹ silẹ lati fẹ ọkọ ti ọmọ bibinu rẹ fẹ fẹ.

Bakan ni awọn mọlẹbi naa pe akeyesi Hisbah si ọkan lara wọn to jẹ Ọga Hisbah ni ijọba ibilẹ Rano pe oun lo buwọlu igbeyao lai jẹ ki awọn mọlẹbi mọ si

Ki gan lo sẹlẹ?

“Iya ko fẹ ki idile wọn padanuọkunrin gidi lo fi fẹ ọkunrin naa.”

Sabiu Sani, ẹni to jẹ olugbe ijọba ibailẹ naa to mọ nipa isẹlẹ naa ba ileeṣẹ BBC sọri pe nnkan ti oun mọ nipe ọmọbinrin ko fi gbogbo ara nifẹ ọkunrin to dẹnukọ lati fẹ pẹlu gbogbo igbinyanju ọkunrin naa.