Ọbabinrin Ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Elizabeth wàjà

8 Owewe 2022 Ìgbà tí a ṣe àfíkun gbẹ̀yìn wákàtí 6 sẹ́yìn

Ọbabinrin Elizabeth II, to jẹ ọba to wa lori oye julọ ti jade ni aye lẹni ọdun mẹrindinlọgọrun, lẹyin to jọba fun aadọrin ọdun.

Awọn mọlẹbi rẹ pejọ pọ si aafin rẹ lẹyin ti iroyin jade nipa ilera ara rẹ.

Ọdun 1952 ni Ọbabinrin naa gori itẹ, ti ohun gbogbo si yipada.

Lẹyin iku rẹ yii, Ọmọkunrin rẹ agba, Ọmọbakunrin Charles ni yoo gori oye gẹgẹ bi ọba tuntun ati adari orilẹede Mmẹrinla labẹ Ajọ Commonwealth.

Ninu atẹjade ni Buckingham Palace fi lede ni Ọbabinrin naa waja ni ọsan pẹlu irọrun ni Balmoral.

Ọba ati Ọbabinrin adele yoo wa ni Balmoral ni irọlẹ yii ti wọn yoo si pada si ilu ọba, London ni ọla.

Gbogbo awọn ọmọ ọba ni wọn pada si Balmoral, to sun mọ Aberdeen lẹyin ti dokita kede ara ọrọ fun ilera ọbabinrin naa.

Ọmọ-ọmọ rẹ, Prince Willam wa nibẹ pẹlu Ọmọbakunrin Harry wa ni ọna.

Oríṣun àwòrán, Reuters

‘A n ṣe ọ̀fọ̀ ipapoda ori adé to ṣe iyebíye, to tun jẹ iya ti a fẹ́ràn pupọ’

Ilu Balmoral ni Ọbabìnrin Elizabeth Keji, to jẹ ọba alade to pẹ ju lori ìtẹ́ ni UK dakẹ si, lẹyin aadọrin ọdun to joyè.

Gbogbo ẹbi rẹ lo kóra jọ pọ si ile rẹ ni Scottish Estate lẹyin ti awọn dokita kede pe ipo ilera rẹ kò fi awọn ni ọkan balẹ.

Ọdun 1952 ni ọbabìnrin naa gun ori itẹ, ọpọlọpọ ayipada awujọ lo sì waye nigba rẹ.

Ọmọ rẹ ọkunrin to dagba ju, Charles, si ti di Ọba Charles Kẹta, ati olori fun awọn orile-ede mẹrinla to wa ninu àjọ Commonwealth.

Ọba Charles sọ pe 'asiko ibanujẹ nla' ni iku iya oun jẹ.

Ninu ikede to fi sita, Ọba Charles sọ pe "a n ṣe ọ̀fọ̀ ipapoda ori adé to ṣe iyebíye, to tun jẹ iya ti a fẹ́ràn pupọ.

" Mo mọ pe jakejado orile-ede yii ni iku rẹ yoo jẹ ibanuje, ninu ajọ Commonwealth, ati laarin àìmọye eeyan ni gbogbo ayé."

O ni sugbọn apọnle, ọ̀wọ̀ ati ifẹ ti àwọn eeyan ni si Ọbabìnrin, yoo jẹ itunu ati imulọkanle fun oun ati ẹbi oun lasiko ọ̀fọ̀ yii.

Oríṣun àwòrán, TIM GRAHAM/PA

Wọọrọwọ ni Ọbabìnrin Elizabeth ku - Aafin Buckingham

Aafin to wa ni Buckingham naa sọ ninu atẹjade pe" wọrọwọ ni Ọbabìnrin ku si Balmoral lọsan oni.

"Balmoral si ni Ọba ati olori rẹ yoo sun mọju, ki wọn to pada silu London ni ọla."

Gbogbo awọn ọmọ Ọbabìnrin lo rinrinajo lọ si Balmoral, to wa nitosi Aberdeen, lẹyin ti awọn dokita rẹ fi si abẹ amojuto to lagbara."

Ọmọ-ọmọ rẹ, Ọmọba William naa wa nibẹ, ti aburo rẹ, Harry sì wa lọna.

Olootu ijọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì, Liz Truss, ti Ọbabìnrin fi joye ni ọjọ Iṣẹgun, sọ pe ori ade naa ni àpáta ti wọn kọ́ orile-ede Britain igbalode si,

'O ti pese ìdúró ṣinṣin ati okun ti a nílò fun wa".

Arábìnrin Truss sọ pe awọn yoo jẹ olotitọ ati olufọkansin si ọba tuntun, gẹgẹ bi iya rẹ ṣe fi taratara sin ọpọlọpọ fun ọjọ́ pipẹ.

Oríṣun àwòrán, EPA

Lọsọọsẹ ni Ọbabinrin Elizabeth ma n ṣe ipade pẹlu awọn olootu ijọba titi to fi kú

Àwọn iṣẹlẹ bi opin ogun Cold War, bi UK ṣe darapọ mọ àjọ ilẹ Yúróòpù ati bo ṣe kuro nibẹ, to fi mọ idasilẹ àjọ Commonwealth, lo waye lasiko ìjọba Ọbabìnrin Elizabeth.

Olootu ijọba ilẹ̀ UK mẹẹdogun lo jẹ lasiko rẹ, bẹ̀rẹ̀ lati ori Winston Churchill ti wọn bi lọdun 1874 de ori Arábìnrin Truss, ti wọn bi lẹyin ọdún mọkanlelọgọrun.

Lọsọọsẹ lo ma n ṣe ipade pẹlu awọn olootu ijọba rẹ titi to fi kú.

Ọjọ kọkanlelogun, oṣu Kẹrin, ọdun 1926 ni wọn bi Alexandra Mary Windsor, to pada di Ọbabìnrin Elizabeth.

Àwọn to ro o pe o le di ọba ko pọ, sugbọn ni oṣu Kejila, ọdun 1936, ẹ̀gbọ́n baba rẹ Edward VIII, kọ ìtẹ́, ko le raaye fẹ ọmọ ilẹ America, Wallis Simpson.

Oríṣun àwòrán, PA Media

Ọmọ ọdun mẹ́waa pere ni won ti mọ pe ori ade ni Ọbabinrin Elizabeth

Baba Elizabeth jẹ́ Oba gẹ́gẹ́ bii King George VI nigba naa.

Lilbet ni oruko ti ọ̀pọ̀ n pe Elizabeth ni asiko yii.

Nigba to wa ni ọmọ ọdun mẹ́waa pere ni won ti mọ pe ori ade ni lẹyin ti baba rẹ̀ ba papoda tan.

Odun mẹ́ta leyin eyi ni Britain bẹ̀rẹ̀ ogun pelu Nazi ni orile-ede Germany.

Elizabeth ati aburo rẹ̀, Omoobabinrin Matgarret lo asiko to pọ̀ ni Winsdor Castle ni gbogbo igba ogun yii lẹ́yin ti awọn Obi wọn kọ̀ pe ki wọ́n ko awon omo naa ransẹ́ si Canada.

Kini o sẹlẹ̀ lẹ́yin ti Elizabeth pe eni ọdun mejidinlogun?

Ni kete ti Elizabeth pe eni ọdun mejidinlogun lo lọ si Auxilliary Territorial Services lati sisẹ́ fun osu marun un to si kọ́ isẹ́ mekaniiki atun ọkọ̀ se pẹ́lu ọks wíwà.

O ni pe: Mo bẹ̀rẹ̀ si ni kọ́ nipa “espirit de corps to n mu ni burẹ́kẹ́ ninu làásìgbò aye”

Lasiko ogun yii naa ni oun ati ibatan re, Omooba Philip ni Greece to n sin ilẹ̀ rẹ̀ ni Royal Navy.

Ibasepọ̀ wọn di nla ni eyi to jasi igbeyawo ni ogunjọ́ osu kokanla, ọdun 1947 ni Westminster Abbey.

Nibi igbeyawo yii ni omooba Philip ti gba oye Duke of Edinburgh.

Lẹ́yin o reyin ni Elizabeth sapejuwe Philip gẹ́gẹ́ bii igi lẹ́yin ọgba rẹ̀ ati agbara rẹ́ ninu odun merinlaadorin ti wọn jọ gbe papọ̀ ni lọ́kọlaya ki ọlọ́jọ́ to de fun Philip ni ọdun 2021 lodun mokandinlọ́gọ́run un.

Oríṣun àwòrán, PA Media

Awọn ọmọ wo ni Eledaa fi jinki wọ́n?

Charles ni akọbi ọmọ ti wọ́n kọ́kọ́ bi lọ́dun 1948. Leyin naa ni Omoobabinrin Anne ni 1950, ki wọ́n to tun bi Andrew ni ọdun 1960 ati Edward ni ọdun 1964.

Laarin wọ́n, wọ́n bi ọmọ ọmọ mẹ́jọ ati ọmọ ọmọ ọmọ iran keta mejila.

Iye ọmọ tí Ọbabìnrin Elizabeth bí rèé...

Oríṣun àwòrán, PA Media

Ọmọ mẹrin ni Ọbabinrin Elizabeth bi, ọmọ-ọmọ mẹjọ pẹlu ọmọ-ọmọ- ọmọ mejila

Ọmọbakunrin Charles ti Wales ni akọbi Ọbabinrin Elizabeth, ti yoo si jẹ ọba lẹyin rẹ. Iyawo rẹ ni Camilla, iyẹn Duchess ti Cornwall

Ọmọbabinrin Anne ni ọmọ keji ati obinrin kan ṣoṣo ti wọn bi. O jẹ iyawo si Ọgagun Vice Adm Timothy Laurence, ti o si bi ọmọ meji pẹlu ọkọ rẹ akọkọ, Ọgagun Mark Phillips (Peter Phillips ati Zara Tindall).

Ọmọbakunrin Andrew to jẹ ọmọ kẹta ni Duke York to si bi ọmọbinrin meji pẹlu iyawo rẹ tẹlẹ - Ọmọbabinrin Beatrice ati Eugenie. Ọdun 2019 lo fi ipo rẹ silẹ gẹgẹ bi oṣiṣẹ Ọmọọba lẹyin aṣiṣọ kan lasiko ifọrọwanailẹnuwo pẹlu Newsnight .

Ọmọbakunrin Edward, Earl ti Wessexis ni Ọmọba kẹrin to si fẹ Sophie, Countess ti Wessex ti wọn si bi ọmọ meji- Louise ati James Mountbatten-Windsor

Ọmọbakunrin William, Duke ti Cambridge naa ti tẹ ọkọ leti lọ si Balmoral loni. Oun ni ọmọ Ọmọbakunrin Charles ti yoo gori itẹ ati iyawo rẹ, Diana,. Nibayii, Catherine, ni iyawo rẹ ti wọn si bi ọmọ mẹta - George, Charlotte ati Louis.

Bawo ni won se túfọ̀ iku Baba Elizabeth fun un?

Orile-ede Kenya ni Elizabeth wa lodun 1952 nigba ti o n soju Oba to jẹ́ baba re nigba naa ni ọkọ rẹ, Philip tufọ iku baba rẹ̀ fun un.

Lesekese ni Elizabeth pada si London gẹ́gẹ́ bii Obabinrin tuntun.

O ni pe: “Iroyin naa ba mi lojiji, mo gba kadara lati sa ipa mi gidigidi.”

Bawo ni Elizabeth se gba ade?

Ni ọjọ̀ keji, osu kẹ́fa, ọdun 1953 ni wọ́n gbe ade le Elizabeth lori leni ọdun mẹ́tadinlọ́gbọ̀n.

O le ni ogun milionu eeyan ti wọ́n wo ayẹyẹ igbade Elizabeth gẹ́gẹ́ bii Obabinrin ilẹ̀ Geesi.

Opọ̀lọpọ̀ ayipada rere lo sẹlẹ̀ lẹ́yin ti Elizabeth gba ade.

Obabinrin yii mu atunto ba ile Oba nipase biba awọn ara ilu sọ̀rọ̀ loorekoore.

O tun maa n se abẹ̀wo sile ọla ati lilo si awon ipade itagbangba yato si ifọkansin rẹ̀ si ajọ isọ̀kan agbaye to jẹ́ Commonwealth nibi to sabẹ̀wo si lawon orile-ede.

Níbo ni Balmoral tí Ọbabìnrin Elizabeth wa?

Oríṣun àwòrán, PA Media

Aafin Ọba ni Balmoral naa lo wa ni agbegbe Royal Deeside, ilu Aberdeenshire ni orilẹede Scotland.

Ibẹ jẹ ile ọba fun ọdun aadọjọ ọdun, ti Ọbabinrin Victoria ati Ọmọbakunrin Albert si lo fun igba akọkọ fun isinmi.

Awọn to sun mọ Ọbabinrin Elizabeth ni agbegbe naa jẹaayo rẹ ati ibi to losi daradara fun bi ọdun kan ṣẹyin bayii.

Bakan naa ni Olotu Ijọba Ilẹ GẹẹSI, Liz Truss gbera lọ si aafin naa lati lọ ba Ọbabinrin fun iyansipo rẹ.