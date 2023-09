Ọkọ àti ìyàwó ọ̀sìngín dàwátì bí omíyale ṣe gbé ilé ìgbafẹ́ lọ leti òkun

wákàtí 3 sẹ́yìn

Ẹka to n ri si iṣẹlẹ pajawiri sọ fun BBC pe awọn n wa awọn lọkọ-laya ọhun ati ọpọlọpọ eeyan mii to dawati pẹlu.

Amọ, ile igbafẹ naa to wa ni eti omi okun Potistika, lẹgbẹ oke Pelion fara kasa omiyale to wọ ọ lọ sinu okun, o sọ fun BBC.

Ki ni ijọba ti ṣe?

Ikọ adoola pajawiri ni awọn ni awọn oṣiṣẹ awọn ni agbegbe naa to n wa awọn eeyan to dawati to fi mọ awọn to ṣẹṣẹ gbeyawo yii.