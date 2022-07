Ìyàwó torí owú dánà sun ọkọ rẹ̀, ló bá fẹsẹ̀ fẹ

A fọ́ fèrèsé ilé mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ká tó le yọ ọkùnrin tí àfẹ́sọ́nà rẹ̀ dáná sun - Alábàgbélé

Ara meeriri, mo ri ori ologbo lori atẹ ni isẹlẹ kan to waye nigba ti iyawo ile kan, Ifeoluwa dana sun ọkọ rẹ, to n jẹ Bolu .

Ọdun to kọja ni tọkọ taya naa se igbeyawo amọ ti ko tii si ọmọ ni aarin wọn.

Ilu Koka, to wa ni ijọba ibilẹ Obokun, nipinlẹ Osun ni iṣẹlẹ naa ti waye lẹyin ti wọn ni aṣiri tu si Ifeoluwa lọwọ pe Bamidele ti bi ọmọ kan sita.

Ki lo mu aya dana sun ọkọ rẹ, to fi jade laye?

Iroyin ni afurasi naa fi atẹjade kan soju opo WhatsApp rẹ, nibi to ti sọ pe oun mọọmọ wu iwa naa ni.

Lẹyin eyi ni wọn ni Ife dana sun ọkọ rẹ, ti gbogbo ilẹkun ile pa, to si jade kuro ninu ile naa.

Nigba to n fidi isẹlẹ naa mulẹ fun BBC Yoruba, agbẹnusọ fun ileesẹ ọlọpaa nipinlẹ Osun, Yemisi Opalola ni lootọ ni isẹlẹ naa waye.

Ọjọ ibi aya rẹ ni ọkunrin naa wa se lati Cairo, ko to pade iku ojiji:

ileesẹ ọlọpaa ni ọjọ ibi aya rẹ ni ọkunrin naa n se lọwọ to fi mu ọti yo, ti aya rẹ fi raye dana sun.

O ni ayẹyẹ ọjọ ibi naa ni wọn n se lọwọ, ti Bolu si ti mu ọti yoo, eyi to mu ko rọrun fun iyawo rẹ lati dana sun mọle, ti ko si le dura lati doola ẹmi ara rẹ.

Se ni Ifeoluwa aya rẹ naa si ti gbogbo ilẹkun inu ile nigba to dana sun ọkọ rẹ, to si sa kuro nibẹ.

Bolu, ti aya rẹ dana sun ti jade laye:

O ni Bolu gbe ẹmi mi ni ọjọ keji to dele iwosan UCH nilu Ibadan nibi ti wọn gbe lọ lẹyin ti ile iwosan Osogbo Central Hospital, ti wọn kọkọ gbe lọ, pasẹ pe ki wọn gbe kuro lọdọ oun.

O ni awọn alasẹ ile iwosan naa sọ pe ọwọ awọn ko le ka itọju ọkunrin naa, to si daba pe ki wọn maa gbe lọ sile iwosan UCH ni Ibadan.

A n wa iyawo to dana sun ọkọ rẹ atawọn ẹbi rẹ:

Bakan naa ni Opalola fikun pe obinrin to dana sun ọkọ rẹ naa lo ti na papa bora, ti Kmisana ọlọpaa si ti pasẹ pe ki awọn kede rẹ bi ẹni ti wọn n wa.

O ni ikọ awọn ọlọpaa ọtẹlẹmuyẹ ti wa nigboro bayii lati se awari Ife, ko le wa sọ ohun to mọ nipa iku ọkọ rẹ naa.

Ileesẹ ọlọpa Osun fikun pe gbogbo awọn ẹbi Ife, to dana sun ọkọ rẹ naa ni wọn ti juba ehoro, ti awọn ko si ri obinrin naa tabi awọn ẹbi rẹ kankan.

“Awa ati awọn ẹbi ọkọ rẹ la dijọ n sisẹ pọ lọwọlọwọ lati mọ ibi to wa, ka si ri mu.

Ni kete ti ọkunrin naa ku, lawọn ẹbi aya rẹ ti salọ, gbogbo inu ile wọn to wa ni Ibokun lo ti da paroparo, wn ti sa kuro nibẹ.

Alabagbe ṣalaye bi wọn ṣe kọkọ doola Bamidele

Wọn ni ṣe lawọn ja ferese ile naa ki wọn to ri ye wọle lati gbe oloogbe naa jade lẹyin ti iyawo afẹsọna rẹ, Ifeoluwa, dana sun un lori ẹsun pe oju rẹ ko gbebikan.

Alabagbe Bamidele kan ni oun pade Ifeoluwa to n fẹrẹ rin lọ laarin adugbo lasiko ti oun n bọ lati ibiṣẹ ni nnkan bii aago meje abọ ọsan.

O ni “Bi mo ṣe n sunmọ ile mi, mo ṣakiyesi eefin to n jade lati inu ile ti Ife n gbe, mo woye ọrọ naa fun iṣẹju diẹ, ki n to ri daju pe ina ti sọ lati inu ile ọhun.”

“Ife ti fi ibinu fi ile naa silẹ, to si ti gbogbo ilẹkun nigba ti ọkọ afẹsọna rẹ ṣi wa ninu ile ọhun”

Alabagbe naa tẹsiwaju pe “Lẹsẹ kan naa ni mo gbiyanju lati pa ina ọhun, ti mo si kesi awọn eeyan to wa layika.

“A fọ ferese mẹrẹrin to wọ ile naa ki a to ri aye wọle, lẹyin nnkan bii ogoji iṣeju ni a to ri Bamidele yọ.”