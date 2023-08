Fáṣítì Unical ní kí Ọjọgbọn Ndifon lọ fìdímọ́lé lórí ẹ̀sùn fífipá bá àwọn kẹ́kọ̀ọ́ lòpò

Ninu fọnran kan to gba ori ayelujara lọjọ Aje níbi ti awọn akẹkọọ tí yabo ọfisi Ọga agba fun fasiti naa, Ọjọgbọn Florence Obi ti wọn si n kigbe fita fita o ti su awọn.

Ninu ọrọ rẹ, Ọjọgbọn Ndifon ni irọ ni awọn akẹkọọ naa n pa, to si ni ìwọde to waye ko sẹyin awọn eeyan kan ni ile ẹkọ naa to fẹ rí ẹyin ohun.