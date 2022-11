Àlàyé rèé lórí ohun tó wáyé láàrin èmi àtàwọn DSS lọ́jọ́ tí wọn ká mí mọ́lé lóru mọ́jú - Sunday Igboho

ìṣẹ́jú 38 sẹ́yìn

Tí mo bá padà dé láìpẹ́, n kò fẹ́ rí agbébọn kankan nilẹ Yoruba – Igboho

Igboho lo sọ ọrọ naa niluu Cotonu lasiko to gba oye ọmọwe, eyii ti ile ẹkọ Triune Biblical University fi da lọla.

"Awọn DSS to wa sile mi loru mọ pe awọn ba mi nile, wọn si ri mi soju, a ri ara wa.”

Lasiko to n ṣalaye ohun to ṣẹlẹ lọjọ ti DSS kọlu ile rẹ, Igboho ni “Ọlọrun lo yọ mi ninu ile lọjọ yẹn, nitori awọn to wa sile mi mọ pe awọn ba mi nile, wọn si ri mi soju, a ri ara wa.”