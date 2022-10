Kóo tó pé 30, o lè wọ ‘menopause’, ohun tó yẹ kóo tètè mọ̀ nìyí

Aṣofin kan, Carolyn Harris sọ pe oniruru idẹyẹsi lawọn obinrin ti wọn ko ri nnkan oṣu wọn maa n koju, eyii to maa n ṣakoba fun wọn lẹnu iṣẹ, laarin awọn ọrẹ ati ẹbi ati lọdọ ololufẹ wọn.

Ki ni wọn n pe ni ‘menopause’ gan?

Akoko yii jẹ igba ti awọn obinrin ko ni le ṣe nnkan oṣu wọn mọ, eyii to tun n tumọ si pe wọn ko ni le loyun.

Awọn apẹrẹ menopause ati perimenopause

Amọ awọn apẹrẹ naa ko dọgba, nitori oniruru eeyan lo maa n ri oniruru apẹrẹ tirẹ to si yatọ si ti ẹlomiran.

Awọn apẹrẹ naa maa jade fun ọpọ ọsẹ tabi oṣu ko to di pe nnkan oṣu naa ko ni waye mọ.

Ohun ti awọn obinrin le ṣe ti wọn ko ba ri nnkan oṣu wọn mọ

Lara awọn nnkan to sọ ni pe wọn le lo awọn oogun to le dipo awọn ẹya ara wọn bii osetrogen ati progesterone to n jẹ ki nnkan oṣu wa.