Ìjàmbá ina jó ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Kogi ráú-ráú, bó ṣe ṣẹlẹ̀ rèé

wákàtí kan sẹ́yìn

Ina kan ti sọ ninu ile igbimọ aṣofin ipinlẹ Kogi, eyi to jo ile naa run, ti ọpọ dukia si ṣofo. Titi di asiko ti a n ko iroyin yii jọ, ko sẹni to tii le sọ ohun pato to ṣokunfa ina naa. Iroyin ni ina ọhun, to bẹrẹ ni nnkan bii aago meje si mẹjọ aarọ ọjọ Aje jo gbogbo ile igbimọ aṣofin naa kọja ala. Agbẹnusọ ile naa, Mathew Kolawole, sọ fun awọn akọroyin pe awọn agbofinro yoo ṣe iwadii ohun to ṣokunfa rẹ lai fi akoko ṣofo. O fi kun pe iṣẹlẹ naa ko ni dawọ iṣẹ awọn gẹgẹ bii aṣofin duro, paapaa ohun ti wọn fẹnuko le lori ileeṣẹ Dangote Cement Plc.