Bí Iya Gbonkan ṣe kẹnu bọ àyájọ́ èdè Yorùbá láti fi ìdùnú hàn lorí ẹ̀bùn ọkọ̀ bọ̀gìnì tó gbà rèé

Oríṣun àwòrán, others

ìṣẹ́jú 51 sẹ́yìn

Gbajugbaja agba oṣere fiimu Yoruba, Tobola Olayinka ti ọpọlọpọ mọ si Iya Gbonkan ti ri amuṣẹ ero ọkan rẹ o - Ọkọ bọgini ti wa lagbala Iya Gbonkan bayii lẹyin to bẹbẹ fun iranwọ.

Bi ẹ ko ba gbagbe laipẹ yii ni Iya Gbonkan fi ipe sita lati tọrọ iranwọ lọdọ awọn ẹlẹyinju aanu ni Naijiria lati boju aanu wo o ki wọn ra ọkọ to le maa fi ṣe ẹṣẹ rin.

Iya Gbonkan ni oun ko fẹ maa gun ọkada alupupu tabi ta mọ mọto lati lọ si ibi to ba ti fẹ kopa ninu sinima eyi to ni o ti su oun.

Ẹni to fi ọkọ naa ta agba oṣere yii lọrẹ, Arabinrin Omobolanle Olatise ni idi ti oun fi ṣe eyi ni pe tori oun fẹ ṣe moriya fun Iya Gbonkan ni gẹgẹ bi akinkanju oṣere tiata.

'Ohun Iyalẹnu lo jẹ fun Iya Gbonkan'

Iroyin ni kete ti awọn ti alaanu naa ran pe ki wọn lọ wa ọkọ to dara fun Iya Gbonkan ri ọkọ naa, laarin iṣẹju ọgbọn ni o san owo ọkọ ọhun.

Oríṣun àwòrán, others

Ki lo selẹ tẹlẹ?

Ṣaaju akoko yii ni iroyin kan naa ti jade wipe Iya Gbonkan ti gba ẹbun owo nla lati fi pari ile rẹ to n kọ lọwọ amọ ti ko tii kọ pari.

Ni nnkan bii ọsẹ diẹ sẹyin ni agba oṣere naa bọ si ori ayelujara to si rawọ ẹbẹ si gbogbo eniyan lati ran an lọwọ lati pari ile rẹ to n kọ ati ko ri ọkọ fi ṣe ẹsẹ rin.