Àràbarà ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ rèé tí wọn yóò fí gbé Ọba Charles III lásìkò ìwúyè rẹ̀

Ni iwaju oju ọna to lọ si aafin Buckinham Palace awọn araalu ti n pese de ayẹyẹ ati anfaani lati foju ba Ọba ni ọjọ Abamẹta.

Amọ ati de ibi iwuye yi, ọkọ ayọkẹlẹ meji to wa loju iran yin yi ni wọn yoo fi gbe Ọba Charles ati iyawo rẹ

Akọkọ ohun to mu ọkọ yi yatọ ni pe igba akọkọ ree ti wọn yoo lo nibi ayẹyẹ iwuye.

Lati ọdun 2014 ti wọn ti gbe ọkọ naa wa fun Ọbabinrin Elizabeth, ko si eeyan kankan to wọ inu rẹ tabi to lo lọ si ode.

Yatọ si eleyi, ọkọ ayọkẹlẹ yi gun ni iwọn mita marun un to si wuwo to tọọni mẹta.

Awọn igi olowo iyebiye to sọwọn ni wọn lo lati fi ṣe itẹnu ọkọ naa.

Ni ti tiẹ, o fẹ ẹ ga to mita mẹrin to si gun to mita meje.