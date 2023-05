Òní ni ilé ẹjọ́ yóò sọ bóyá Tinubu, Shettima, yẹ ni ipò

Oríṣun àwòrán, Others

Ile ẹjọ to ga ju lọ̀ ni Naijiria, yoo gbe idajọ rẹ kalẹ lonii, ọjọ Ẹti, lori ẹjọ ti awọn kan pe tako aarẹ ti ilu dibo yan, Bola Tinubu ati igbakeji rẹ, Kashim Shettima.

Ninu iwe ipẹjọ̀ naa ti ẹgbẹ oṣelu alatako, PDP, fi ranṣẹ sile ẹjọ lọjọ kejidinlọgbọn, oṣu Keje, 2022, ni wọn ti rọ ile ẹjọ lati má jẹ ki Tinubu ati Shettima dije fun ipo labẹ ẹgbẹ All Progressives Congress, APC.

Igbimọ awọn adajọ to da ẹjọ naa, eyi ti Onidajọ̀ James Abundaga dari, sọ pe PDP ko mu ẹri kankan to fihan pe o ni aṣẹ lati pe iru ẹjọ bẹẹ, wa siwaju oun.

Abundaga ṣapejuwe PDP gẹgẹ bi tojubọle, gbeborun to n da si ọrọ ẹgbẹ oṣelu APC, ti ko kan-an rara.

Awọn mẹta to pe ẹjọ naa, Praise Isaiah, Paul Audu ati Anongu Moses, n fẹ ki Onidajọ James Omotosho fi ofin de eto naa ti yoo waye lọjọ Aje, ọjọ kọkandinlọgbọn, oṣu Karun-un, titi di igba ti igbẹjọ yoo pari ni ile ẹjọ to n gbọ awọn awuyewuye to ṣuyọ lori esi idibo aarẹ.