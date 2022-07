Wo àwọn gómìnà tó tí jẹ ní ìpínlẹ̀ Osun

ìṣẹ́jú 10 sẹ́yìn

Laarọ Aiku ni ajọ eleto idibo nilẹ wa kede esi idibo gomina nipinlẹ Osun to waye lọjọ Satide,.

Ẹni to bori eto idibo naa ni Sẹnatọ Ademola Adeleke tii se oludije fun ipo gomina labẹ asia ẹgbẹ oselu PDP.

Adeleke lo ni apapọ ibo 403,371 eyi to mu ko fi ẹyin gomina to wa lori aleefa janlẹ, eyiun Adegboyega Oyetola.

Rauf Aregbesola to wa lati ninu ẹgbẹ oselu Action Congress Nigeria (ACN) to ti parada di APC bayii, wa lara awọn oludije to jade dupo lọdun 2007.