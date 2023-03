Tinubu, APC gbé amòfin àgbà SAN méjìlá kalẹ̀ nítorí ẹjọ́ tí Atiku, Obi nílé ẹjọ́

wákàtí kan sẹ́yìn

Ẹgbẹ oṣelu APC ti gba amofina agba mejila, SAN lati mojuto ọrọ ẹjọ gbogbo to ba suyọ nipasẹ eto idibo sipo aarẹ eyi to waye lọjọ karundinlọgbọn oṣu keji ọdun 2023 ninu eyi ti Aṣiwaju Bọla Ahmed Tinubu ti bori.

Ibo to din diẹ ni miliọnu mẹsan an(8,794,726 kaakiri ipinlẹ mejila ni Tinubu ni eyi to ku diẹ ko to miliọnu meji to fi lewaju igbakeji aarẹ nigbakanri, Atiku Abubakar ti ẹgbẹ oṣelu PDP to gbe ipo keji.