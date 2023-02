“Ó ṣe pàtàkì láti ṣàfihàn ìbálòpọ̀ nínú fíìmù àgbéléwò nítorí...”

“Ko ṣeeṣe ki eeyan maa sọ itan nipa awọn to n ṣiṣẹ nọbi tabi awọn to maa n ṣi ara wọn silẹ ki awọn oṣere bẹẹ si wọ aṣọ to bo ara wọn.”

Ta ni Bolaji Ogunmola?

Lara awọn ere ti Ogunmola ti kopa ni Tough Love, Sobi's Mystic, All Shades of Wrong, Okon Goes to School, Tempted, Outcast, Out of Luck, On Bended Knees ati bẹẹ bẹẹ lọ.