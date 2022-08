Àwọn ọ̀kùnrin tó ń múra bí obìnrin sọ̀rọ̀ sókè lórí àbádòfín tó fòfin de kí ọkùnrin máa ṣè bí obìnrin nípa aṣọ wíwọ̀

wákàtí kan sẹ́yìn

Awọn ọmọ Naijiria to ti pa ẹya ara wọn da kuro ni akọ tabi abo, ti wọn n pe ni ‘Transgender’, ti fi aidunnu wọn han si abadofin to fẹ fi ofin de ki obinrin maa ṣiṣe ọkunrin tabi ki ọkunrin maa ṣiṣe obinrin nipa aṣọ wiwọ.

Abadofin naa lo fẹ fi kun ofin to takọ ki akọ ati akọ fẹ ara wọn, tabi abo ati abo fẹ ara wọn (Same-Sex Marriage (Prohibition) Act (SSMPA).

O ṣeeṣe ki ẹni to ba jẹbi ẹsun yii fi ẹwọn oṣu mẹfa jura, tabi ki o san ̣egbẹrun kan owo dọla ilẹ okeere.

‘’Wiwo aṣọ ẹda ti a yi pada si lo ma n fun wa ni ifọkanbalẹ lori ẹda tuntun ti a yipada si’’

Ni ọdun 2014 ni aarẹ nigba kan ri, Goodluck Jonathan buwọlu abadofin to tako igbeyawo akọ si akọ tabi abo si abo tabi fifi ifẹ han si ara wọn ni awujọ.

Amọ ọkunrin to ti yipada si obinrin , Fola Francis ni eleyii ba oun lẹru gidigidi nitori lai tii si iru ofin bẹẹ , ojojumọ ni wọn n dunkoko iku mọ oun, ti wọn si n wa ati pa oun.

Bobrisky to jẹ ilumọọka loju opo Instagram rẹ naa lo bu ẹnu atẹ lu igbeṣẹ abadofin naa pe ṣe abadofin ohun ni yoo yanju ọrọ eto aabo to dẹnukọlẹ abi ina ọba to wọngogo.