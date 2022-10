Oró làwọn ọmọ Yoruba tó ń díje ní ìbò 2023 ń dá àwọn ẹbí wọn

wákàtí kan sẹ́yìn

Ẹgbẹ to n ja fun idasilẹ orilẹede ẹya Yoruba, Ilana Ọmọ Oodua ti sọ pe oro nla lawọn ọmọ ilẹ Yoruba gbogbo to ba kopa ninu eto idibo 2023 lorilẹede Naijiria n da fun awon mọlẹbi wọn. Adari apapọ ẹgbẹ Ilana ọmọ Oodua, Ọjọgbọn Banji Akintoye to sọ eyi ninu atẹjade kan to fi sita sọ pe bi orilẹede Naijiria ṣe wa bayi, ko si anfani kankan ti ẹya Yoruba lee ri jẹ lara rẹ. O ni oniruuru ifasẹyin ni apapọ orilẹede Naijiria ti mu ba oniruuru igbesẹ idagbasoke bii ẹkọ ofe, igbay3gbadun araalu, ilera ọfẹ ati bẹẹbẹ lọ ti awọn Akin ọmọ Yoruba ti gbe kalẹ fun ẹya Yoruba. Bakan naa lo fi kun un pe nṣe lawọn ọmọ Yoruba to n dije, paapaa Aṣiwaju Ahmed Bola Tinubu to n dije fun ipo aarẹ Naijiria lẹgbẹ oṣelu APC n ba ọjọ iwaju Yoruba jẹ ati pe ogun ti yoo mu itinu ba atiranderan lo nle.