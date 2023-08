Àgbà òṣèré tó rọpá, rọsẹ̀ bẹ̀bẹ̀ fún àánú, Saheed Osupa dìde ìrànwọ́

wákàtí kan sẹ́yìn

Gbajugbaja olori Fuji, Saheed Osupa tí na ọwọ oore sì agba oṣere kan, Baba Bankefa, to ni ipenija aarun rọparọsẹ.

Ninu fọnran ọhun, Bankefa salaye bí isẹ kan to fẹ gbe síta ṣe poora, eyi to fa gbese si lẹsẹ, to fi wa pada rọlapa rọlẹsẹ.