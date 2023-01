Ọgbọ̀n mílíọ̀nù ọ̀dọ́ ni yóò ríṣẹ́ tí mo bá di Ààrẹ – Adewole SDP

Ninu ẹtọ apeero naa to waye ni Ibadan olu ilu Ipinlẹ Oyo,Adewole nii bí eto aabo orilẹ-ede yii se mẹhẹ ọna abayọ kan ṣoṣo ni lati ri wi pe ẹkun kọkan ni awọn ikọ ọlọpa rẹ.

O ni bi ko ti sii eto aabo to peye lorilẹede yii ko sẹyin bi awọn ọna to wọ orilẹ-ede yii se pọ laisi aabo to daju.