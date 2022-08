Ọlọ́pàá yìnbọn pa olùfẹ̀hónúhàn 19 ní Madagascar, 21 farapa yánayàna

ìṣẹ́jú 52 sẹ́yìn

Awọn eeyan naa n ṣe ifẹhonunan lori bi awọn eeyan kan ṣe ji ọmọ kekere kan to jẹ afin gbe lọ.

Ileeṣẹ ọlọpaa ni awọn to farapa ti wa nile iwosan nibi ti wọn ti n gba itọju lọwọ.

Ileeṣẹ iroyin AFP jabọ pe awọn olufẹhonuhan kan ti iye wọn to nnkan bii ẹẹdẹgbẹta pẹlu ada lọwọ wọn gbiyanju lati wọ agọ ọlọpaa ti wọn ko awọn afurasi mẹrin to ji ọmọ naa gbe si ki ọrọ ọhun to di iṣu ata yanyan.