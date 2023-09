NLC àti ìjọba àpapọ̀ tako ara wọn lórí ìyanṣẹ́lódì tí yóò wáyé nínú ọ̀sẹ̀ yìí

NLC àti ìjọba àpapọ̀ tako ara wọn lórí ìyanṣẹ́lódì tí yóò wáyé nínú ọ̀sẹ̀ yìí

Ninu igbiyanju rẹ lati ri daju pe ẹgbẹ oṣiṣẹ, NLC, ko da iṣẹ silẹ lọjọ Iṣẹgun ati Ọjọru to ọsẹ yii gẹgẹ bii ileri rẹ, ijọba apapọ ti sọ pe oun yoo tun ba ẹgbẹ naa ṣe ipade.

NLC, ninu atẹjade kan ti alaga rẹ Joe Ajaero ati akọwe rẹ, Emmanuel Ugboaja jọ fọwọ si lọjọ Ẹti sọ pe igbesẹ awọn lati pada da iṣẹ silẹ ko ṣẹyin bi ijọba Aarẹ Bola Tinubu ṣe kuna lati wa ọna abayọ si iṣoro ti awọn araalu n koju lẹyin to yọ owo iranwọ ori epo bẹntiro.

Ẹgbẹ naa fi ẹsun kan ijọba apapọ pe o mẹnu kuro lori ijiroro awọn to n lọ lọwọ, bẹẹ lo tun kọ lati mu awọn ileri to ti ṣe ṣaaju ṣẹ ninu awọn ijiroro to ti waye sẹyin.