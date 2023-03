Ikọ̀ ajìjàgbara Yoruba Nation lulẹ̀ nílé ẹjọ́, ECOWAS kẹ̀yìn sí ìbéère wọn

wákàtí kan sẹ́yìn

Ileẹjọ to n gbọ idajọ lawọn orilẹede to wa lẹkun iwọ oorun Afirika, ECOWAS, ti wọgile ẹjọ kan ti awọn eeyan mẹrin to n beere fun idasilẹ orilẹede Yoruba pe.

Ileẹjọ ni awọn olupẹjọ ko kaato to lati pe ẹjọ lorukọ ara wọn tabi fun idasilẹ Yoruba Nation

Awọn eeyan mẹrẹẹrin to si pe ẹjọ naa lorukọ Yoruba Nation ni Risquat Badmus, Ademola Faleti, Yemisi Fadahunsi-Ogunlana ati Adigun Makanjuola ti gbogbo wọn jẹ ọmọ ẹgbẹ Coalition of Yoruba Interest Group (CYIG).

Ninu idajọ ti igbimọ onidajọ ẹlẹni mẹta to gbọ ẹjọ naa gbe kalẹ,, wọn fẹnuko pe awọn eeyan mẹrẹẹrin yii ni ko kaato to lati pe ẹjọ lorukọ ara wọn tabi fun idasilẹ Yoruba Nation.

"Ẹ ko niwe asẹ lati soju ẹya Yoruba, ẹjọ yin ko lẹsẹ nlẹ"

“Ki asoju to ba n soju ẹnikan to le se aseyọri, iru asoju bẹẹ gbọdọ ni ẹri asẹ lati ọdọ awọn to n soju fun, bẹẹ si ni ko si ẹnikẹni to fi asẹ yii fun ikọ Yoruba Nation.