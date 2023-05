Mọ̀ síi nípa bí ìlànà ayẹyẹ ìfinijọba Charles III yóò ṣe lọ

Oríṣun àwòrán, Others

Awọn ero oluworan to ba kọkọ de The Mall ati Whitehall ni wọn o fun ni aaye lati wọle ki wọn to dari awọn tyo sẹku si Hyde Park,Green Park ati St James’s Park ti awọn agbegbe yi ba ti kun.