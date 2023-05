Ọwọ́ ọlọ́pàá tẹ ọmọ ọdún méjìlélógún tó gún ìyá rẹ̀ pa ẹni àádọ́ta ọdún pa

Ọwọ́ ọlọ́pàá tẹ ọmọ ọdún méjìlélógún tó gún ìyá rẹ̀ pa ẹni àádọ́ta ọdún pa

ìṣẹ́jú 26 sẹ́yìn

Nigba to n fidi iroyin naa mulẹ, kọmiṣọna ọlọpaa ipinlẹ ọhun, Mohammed Gumel, fi ẹmi imore han si awọn to fi ọrọ naa to awọn leti, eyii to mu ki wọn le ri afurasi naa mu.