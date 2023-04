Ìjọba lù wá ní jìbìtì, gba ilẹ̀ wa - Àwọn olùgbé ìlú Ibadan figbe ta

ìṣẹ́jú 25 sẹ́yìn

Awọn olugbe ileto to to ọgbọn lagbegbe ijọba ibilẹ Akinyele nilu Ibadan lo ti rọ Aare Muhammadu Buhari ati Gomina ipinlẹ Oyo, Seyi Makinde lati yọ awọn ninu igbekun awọn to fẹ fipa gba ilẹ abinibi wọn lai san owo gba ma binu.