Àarẹ Buhari búra fún CJN adájọ́ àgbà Nàìjíríà tuntun Olukayode Ariwoola

ìṣẹ́jú 32 sẹ́yìn

Ariwoola ti ṣaaju di ipo adele adajọ agba mu fun igba diẹ lẹyin ti adajọ agba tẹlẹ Tanko Muhammada to fẹyin ti nidi ipo naa.

Adajọ agba Ariwoola naa ba wọn gba ninu ami ẹyẹ yi nigba ti aarẹ Buhari fun ni ami ẹyẹ,The Grand Commander of the Order of Niger,GCON.